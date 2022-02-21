نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الرميان: “أرامكو” مصنع للأفكار.. وقدمنا 800 براءة اختراع في مجال صناعة النفط
21/02/2022   8:35 ص

الرميان: “أرامكو” مصنع للأفكار.. وقدمنا 800 براءة اختراع في مجال صناعة النفط

+ = -
677

استعرض رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، ملامح بعض خطط الشركة وصناعة النفط في المستقبل.

وأوضح، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 بالرياض، أن أرامكو تركز في الوقت الحالي على تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تقديم أكثر من 800 براءة اختراع.

وأضاف أن الشركة ستكون مصنعًا للأفكار، حيث يعمل العلماء على تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات واستغلال تقنية النانو لخفض التكاليف، موضحًا أن أرامكو تتطلع لأن يكون هناك استخدامات جديدة للنفط والغاز. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن علماء الشركة يعملون على تطوير تقنيات طاقة الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، بما يعزز الابتكارات المتخصصة في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن صناعة النفط تواجه تحديات أكبر من محاولات تقليل الانبعاثات الكربونية.

الرميان: “أرامكو” مصنع للأفكار.. وقدمنا 800 براءة اختراع في مجال صناعة النفط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199616.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.