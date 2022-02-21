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جديد المحليات > وزير الطاقة: المملكة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة وتأسيسها كان بأيدينا
21/02/2022   8:35 ص

وزير الطاقة: المملكة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة وتأسيسها كان بأيدينا

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكنها تأسست بأيدينا ولأجلنا، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022.

وأوضح الأمير عبدالعزيز، أن هذه ليلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه راعي الفعالية ولولا مهامه الجسيمة لحضر بشخصه، مؤكداً أن القيادات الشابة مصممة على صناعة مستقبل الوطن وهذا ما لمسته من الآلاف منهم.

وأضاف أن المملكة تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الإنتاجية، في ظل الأحداث غير المتوقعة بانخفاض الاستثمارات في النفط والغاز، وهو ما يعرّض أمن الطاقة للخطر، مبيناً أن العالم لن يكون قادراً على إنتاج الطاقة المطلوبة لتعزيز التعافي. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه يجب الحفاظ على أمن الطاقة ووارداتها والاستمرار في تطوير الاقتصاد من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الموثوقة ومتابعة التغير المناخي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا علّمتنا قيمة الحذر.

سمو #وزير_الطاقة متحدثاً عن الشباب في #المؤتمر_الدولي_لتقنية_البترول 2022 pic.twitter.com/zn2fxDf1IV

وزير الطاقة: المملكة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة وتأسيسها كان بأيدينا

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