الإقبال على البراقع والأزياء التقليدية ينعش سوق الحريم بجدة

تزامناً مع يوم التأسيس الموافق ٢٢ فبراير، وإحياءً للزي التقليدي للنساء قديماً، وطريقة لبس العباءة والبرقع، شهد سوق الحريم الشعبي بجدة إقبالاً واسعاً من السيدات على البراقع والأزياء التقليدية.
وفي التفاصيل كشفت أم عبدالرحمن (بائعة في سوق الحريم) لـ”أخبار 24″، أنه منذ أكثر من أسبوعين من الآن ومحلاتهم انتعشت بعد إقبال السيدات على طلب شراء البراقع تحديدًا والأزياء الشعبية كالزي الحجازي والجنوبي.
وأضافت أنه بسبب كثرة الطلب على البراقع خاصة، تنفد الكميات منذ منتصف اليوم لنضطر لتوفير عدد أكبر في اليوم التالي. وفق “أخبار 24”.
واختتمت أم عبدالرحمن بأن ذكرى يوم التأسيس حدث وطني أنعش شبابنا وسيساعد على تعريفهم بتراثهم وموروثهم تبعاً لكل منطقة، مشيرة إلى أن هذا ما نشاهده منهم بالإقبال على لبس تراثهم بكل حب.