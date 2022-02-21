تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم بكأس الملك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الملك.
وتبدأ مباريات اليوم بكأس الملك بمواجهة الباطن والفيحاء، على ملعب نادي الباطن، عند 3:55 مساءً ويلتقي الاتحاد بنظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند 4:00 مساءً.
ويواجه النصر نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة 6:25 مساء، وفي ختام مباريات اليوم يستضيف الشباب نظيره الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 8:40.
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:
وفق “أخبار 24”.