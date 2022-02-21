نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم بكأس الملك
21/02/2022   4:11 م

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم بكأس الملك

+ = -
872

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وتبدأ مباريات اليوم بكأس الملك بمواجهة الباطن والفيحاء، على ملعب نادي الباطن، عند 3:55 مساءً ويلتقي الاتحاد بنظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، عند 4:00 مساءً.

ويواجه النصر نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة 6:25 مساء، وفي ختام مباريات اليوم يستضيف الشباب نظيره الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في تمام الساعة 8:40.

وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:

حكام اليوم

وفق “أخبار 24”.

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم بكأس الملك

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199654.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.