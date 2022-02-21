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جديد المحليات > لجنة وفرة السلع الغذائية تستعرض رصد مستويات الخزن الاستراتيجي
21/02/2022   4:11 م

لجنة وفرة السلع الغذائية تستعرض رصد مستويات الخزن الاستراتيجي

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عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية اليوم (الإثنين) اجتماعها الدوري السابع برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية واستقرار الإمدادات لتحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع رصد مستويات الخزن الاستراتيجي، ودور الجهات المعنية باستقرار الإمدادات للسلع الضرورية عبر فريق الرصد الدوري المشكل بموجب قرار اللجنة مع بدء أحداث جائحة كورونا.

وثمَّن المهندس الفضلي الجهود المبذولة من كافة الجهات الأعضاء والتي ساهمت باستقرار إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية. وفق “أخبار 24”.

لجنة وفرة السلع الغذائية تستعرض رصد مستويات الخزن الاستراتيجي

جديد المحليات
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