“النهدي” تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30% من أسهمها في السوق السعودية

أعلنت شركة “النهدي الطبية”، اليوم (الإثنين)، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 39 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
وستبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 1 مارس وتنتهي بانتهاء يوم 7 مارس 2022، ومن المقرر أن تبدأ فترة الطرح الخاصة بشريحة الأفراد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 مارس ولمدة 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء 15 مارس 2022.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين:
الأولى – الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعليا في عملية بناء سجل الأوامر 39 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة إلى 35.10 مليون سهم كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
الثانية – المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتسلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية وسوف يخصص لهذه الفئة بحد أقصى 39 مليون سهم تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح البالغة 39 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة أن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 20 مارس 2022، ويبلغ الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد 10 أسهم، والحد الأدنى للفئات المشاركة “المؤسسات” 50 ألف سهم، وحددت بنوك الأهلي السعودي وساب والرياض والراجحي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني كجهات متسلمة لطلبات الاكتتاب.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في ديسمبر الماضي، على طلب الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.