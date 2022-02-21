“المرور” يفعّل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز.. والرسوم 800 ريال

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت اليوم (الاثنين)، تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال (5) شعارات تتضمن “رؤية المملكة”، و”السيفين والنخلة – ملونا وأسود”، و”مدائن صالح”، و”الدرعية”.
ودعا المرور الراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، واختيار من تبويب خدماتي “المرور”، ثم “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة. وفق “أخبار 24”.
ونوّه إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة “أبشر”، باختيار “المرفقات”.
الإدارة العامة للمرور تبدأ تفعيل خدمة إضافة شعار مميز على لوحات المركبات، وذلك من خلال منصة #أبشر لتمكين مالك المركبة من اختيار شعار من بين (5) شعارات متاحة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/bS5BhJV1Ev
— المرور السعودي (@eMoroor) February 21, 2022
تعرف على خطوات خدمة طلب لوحات بشعار مميز على لوحات المركبات، والتي يمكن إنهاء إجراءاتها إلكترونياً عبر منصة #أبشر#المرور_السعودي pic.twitter.com/b10X1e0Qbq
— المرور السعودي (@eMoroor) February 21, 2022