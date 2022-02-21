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جديد المحليات > “المرور” يفعّل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز.. والرسوم 800 ريال
21/02/2022   4:11 م

“المرور” يفعّل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز.. والرسوم 800 ريال

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت اليوم (الاثنين)، تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال (5) شعارات تتضمن “رؤية المملكة”، و”السيفين والنخلة – ملونا وأسود”، و”مدائن صالح”، و”الدرعية”.

ودعا المرور الراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”، واختيار من تبويب خدماتي “المرور”، ثم “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة. وفق “أخبار 24”.

ونوّه إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة “أبشر”، باختيار “المرفقات”.

“المرور” يفعّل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز.. والرسوم 800 ريال

جديد المحليات
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