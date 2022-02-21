أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني الاستثنائي غدًا (الثلاثاء) عبر منصة “أبشر”، احتفاءً بيوم التأسيس، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وأوضحت الإدارة العامة، أنه من ضمن اللوحات المميزة والتى ستعرض في المزاد غدًا، لوحة” وطن 1227″، لافتة إلى أنه في حال وجود مزايدات عالية على إحدى اللوحات، سيتم تمديد المزاد على اللوحة.
وأبانت أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بالدخول على منصة ” أبشر”، ثم الضغط على خدمات من تبويب” خدماتي”، فاختيار “المرور” ومنها الوصول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.