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جديد المحليات > تحت شعار “يوم بدينا”.. خريطة فعاليات جدة في يوم التأسيس
21/02/2022   4:09 م

تحت شعار “يوم بدينا”.. خريطة فعاليات جدة في يوم التأسيس

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اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها على مدى يومين، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات يوم التأسيس والذي تنطلق فعالياته غدا (الثلاثاء)، تحت شعار “يوم بدينا”.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد السلمي، أن الفعاليات تستهدف الطرق الرئيسية والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأبان السلمي أنه بالتزامن مع الذكرى الغالية سيشهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروض الفنون الشعبية، وستتضمن الفعالية مسابقات للأطفال، كما سيحتضن ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن عروض الإضاءات والهوية في مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وفي ميادين (الكرة الأرضية والقناديل والنورس)، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية لنشر التهنئة بذكرى يوم التأسيس.

خريطة فعاليات جدة في يوم التأسيس

تحت شعار “يوم بدينا”.. خريطة فعاليات جدة في يوم التأسيس

جديد المحليات
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