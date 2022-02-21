مستجدات كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار معدلات الوفيات والتعافي

كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن انخفاض ملحوظ في مستوى الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 795 حالة، فيما تواصل ارتفاع الإصابات الجديدة لليوم الثاني مسجلة 1052 حالة، بعدما انخفضت دون الألف أول أمس السبت.
وأشار البيان اليومي لمستجدات كورونا في المملكة الذي أصدرته وزارة الصحة، إلى استقرار معدل حالات الوفاة عن حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9886.
كما استقر منحنى حالات الشفاء، حيث تعافت 2036 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 713592 من إجمالي 740396 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويواصل منحنى الحالات الحرجة نزوله هذه الأيام، تأكيداً لما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق، حيث سجلت 979 إصابة يوم الأربعاء الماضي وتواصل الانخفاض مسجلة 832 حالة أمس (الأحد)، ويُتوقع أن تعاود الإصابات الانخفاض مجدداً الأيام المقبلة بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي أمس.
في الأثناء، يتواصل إعطاء الجرعات للمواطنين والمقيمين على قدم وساق،إذ بلغ إجمالي الجرعات 60.3 مليون جرعة، وتم إعطاء ما يزيد على 117 ألف جرعة لقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.