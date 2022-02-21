“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتها عن شهر يناير الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الإثنين)، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي.
وحددت الهيئة موعداً أقصاه 28 من شهر فبراير الجاري لتقديم الإقرارات، وحثت المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر [zatca.gov.sa]الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. وفق “أخبار 24”.
وناشدت المنشآت الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع “تويتر”، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.