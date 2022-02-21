“البيئة” تباشر جولاتها الرقابية على أسواق الخضروات والفواكه لكشف حالات التستر التجاري

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها بدأت جولاتها الميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر تجول فرقها الرقابية، داخل أسواق الخضروات والفاكهة للتأكد من نظامية المنشآت التجارية وعدم وجود حالات تستر تجاري، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة عدة جولات بمختلف مناطق المملكة على منشآت الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة وقطع الغيار ومستحضرات التجميل لضبط جرائم التستر التجاري. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد انتهت يوم (الأربعاء) الماضي، وكانت قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.
#الوزارة تبدأ جولاتها الميدانية للكشف عن حالات #التستر_التجاري ، وذلك ضمن البرنامج الوطني لـ #مكافحة_التستر_التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية . pic.twitter.com/RS6ZY6MfhG
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 20, 2022