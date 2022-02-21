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جديد المحليات > سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 40 ريالاً
21/02/2022   4:10 م

سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 40 ريالاً

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سجل سهم شركة “أرامكو”، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الإثنين)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي عند 40.20 ريال.

ويتداول سهم “أرامكو السعودية” جلسة اليوم على ارتفاع بأكثر من 6%، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 21 مليون سهم، بعد مرور أقل من ساعة من الافتتاح، وبهذا الارتفاع تصل القيمة السوقية لشركة “أرامكو” إلى نحو 7.99 تريليون ريال، بما يعادل 2.13 تريليون دولار.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في وقت سابق، نقل 4% من أسهم شركة “أرامكو السعودية” إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفق “أخبار 24”.

سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 40 ريالاً

جديد المحليات
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