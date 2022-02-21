بالصور.. الماضي يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الجديد

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٧/٢٠هـ سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج الجديد م/ عبدالعزيز بن ربيع الشريف ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة .
وقد هنأ المحافظ أعضاء المجلس على الثقة، وقال أدعو الله أن يوفقكم لما فيه الخير، وأكد على تطلعات الجميع من المجلس الجديد في مواصلة والاسهام في خدمة منسوبي الغرفة وخدمة اقتصاد المحافظة ورفاهيتها . داعياً لهم بالتوفيق والسداد .
كما قدم المحافظ شكره لرئيس الغرفة السابق الاستاذ عماش بن الدفين السبيعي وزملائه خلال تلك الدورة.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة الجديد م/الشريف عن تقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتهنئة، وما حظوا به من توجيهات تصب في مصلحة القطاع التجاري والصناعي، وقال: أتمنى أن نساهم أنا وزملائي أعضاء المجلس بتقديم عمل ملموس لخدمة الغرفة وفرعيها بمحافظتي الدلم والافلاج وتسهيل كافة الامور التي تصب في مصلحة رجال المال والأعمال سألين الله التوفيق للجميع .