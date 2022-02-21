الهلال يقصي النصر.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو وصور)

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الديربي التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل النصر الهدف الأول في الدقيقة (17) عن طريق محترفه تاليسكا، بعد عرضية من أبو بكر قابلها تاليسكا برأسية قوية تعبر خط مرمى الهلال.
وسجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة (62) عن طريق محترفه إيغالو بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سعود عبد الحميد قابلها اللاعب النيجيري برأسية قوية على يمين وليد عبدالله حارس مرمى النصر تصطدم الكرة في القائم وتسكن الشباك.
وضاعف فريق الهلال النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (80) عن طريق سالم الدوسري، من ركلة جزاء وضعها أرضية قوية على يمين وليد عبدالله.
بهذه النتيجة أقصى الهلال نظيره النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة في انتظار الفائز من مباراة الشباب أمام نظيره الأهلي.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية وسريعة من الفريقين، حيث شهدت الدقيقة (3) عرضية من ركلة حرة مباشرة عن طريق بيتي مارتينيز قابلها فونيس موري بتسديدة رأسية، ولكن حارس الهلال عبدالله المعيوف، نجح في الإمساك بالكرة على مرتين.
وشهدت الدقيقة (7) عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق لاعب الهلال سعود عبد الحميد، حاول إيغالو الوصول للكرة قبل دفاع النصر لكن وليد عبدالله أبعدها إلى ركنية. وفق “أخبار 24”.
في الدقيقة (19) عاد حكم المباراة مصطفى غربال، لتقنية الفيديو (فار) للتأكد من الهدف الذي سجله تاليسكا في شباك الهلال، وقرر الحكم احتساب الهدف صحيحا.
وشهدت المباراة أولى البطاقات الصفراء في الدقيقة (23) من نصيب بيتي مارتينيز بعد خطأ على سالم الدوسري، قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء أخرى من نصيب ياسر الشهراني بعد التحام بدني قوي تم بينه وبين سلطان الغنام.
وفي الدقيقة (30) توقفت المباراة لسقوط محترف النصر تاليسكا مصابًا بعد التحام بدني قوي تم بينه وبين لاعب الهلال كويلار.
وشهدت الدقيقة (32) تمريرة طولية من كاريلو في اتجاه المنطلق ياسر الشهراني الذي استلم الكرة على صدره وسددها بقدمه قوية ولكنها مرت بعيدة عن مرمى وليد عبدالله.
وتوقفت المباراة مرة أخرى في الدقيقة (35) لسقوط محترف النصر البرازيلي تاليسكا، مصابًا بعد ارتطام رأسه بقدم لاعب من الهلال بعد سقوطه أثناء محاولته لعب الكرة.
وشهدت الدقيقة (42) بطاقة صفراء من نصيب سالم الدوسري بعد خطأ على أنسيلمو، قبل أن يحصل محترف النصر جوناثان روديجيز، على بطاقة صفراء، بعد خطأ تكتيكي على موسى ماريغا.
ومع بداية أحداث شوط المباراة الثاني، شهدت الدقيقة (48) مرتدة سريعة لصالح النصر وصلت الكرة إلى أبو بكر الذي سدد أرضية قوية ولكن يتصدى لها حارس الهلال عبدالله المعيوف.
وفي الدقيقة (50) حصل لاعب الهلال علي البليهي، على بطاقة صفراء. وبعدها بدقيقة جاء خطأ من أندرسون تاليسكا على لاعب الهلال سلمان الفرج. وفي الدقيقة (61) جاء تبديل في صفوف النصر بنزول خالد الغنام وخروج جوناثان رودريجيز.
وشهدت الدقيقة (71) عرضية من ركلة حرة مباشرة عن طريق بيتي مارتينيز من الجانب الأيسر يبعدها دفاع الهلال إلى ركنية، وبعدها بدقيقة وقع خطأ تكتيكي من سلطان الغنام على كاريلو قبل أن يشن هجمة مرتدة خطيرة.
وفي الدقيقة (76) قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال بعد تعرض سالم الدوسري لدفعة قوية من عبد الإله العمري داخل منطقة الجزاء. وبعدها بدقيقة أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء كانت من نصيب فينسنت أبو بكر للاعتراض على قرارات حكم المباراة.
وشهدت الدقيقة (82) بطاقة صفراء من نصيب موسى ماريغا بعد خطأ على منصور الشمري. الدقيقة (85) شهدت تمريرة ثنائية بين سالم الدوسري وإيغالو حتى وصلت الكرة إلى سالم الذي سدد بيمناه قوية من داخل منطقة الجزاء تبعدها العارضة.
وفي الدقيقة (87) توقفت المباراة لسقوط عبدالله المعيوف مصابًا على أرضية الملعب. وبعدها في الدقيقة (89) جاء خطأ من ياسر الشهراني على خالد الغنام من في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار.
وفي الدقيقة (90′ +2) أجرى المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، تبديلين، الأول بنزول صالح الشهري وخروج إيغالو، والثاني بنزول ميشيل وخروج كاريلو.
⚽ شاهد الهدف الأول لـ #النصر عن طريق #تاليسكا
( #النصر 1 – 0 #الهلال)#النصر_الهلال #الهلال_النصر#كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفينpic.twitter.com/1Gr91c6Hic
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 21, 2022
⚽ الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق #إيغالو
( #النصر 1 – 1 #الهلال)#النصر_الهلال #الهلال_النصر#كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفينpic.twitter.com/dKByr2VGjd
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 21, 2022
⚽ شاهد الهدف الثاني لـ #الهلال عن طريق #سالم_الدوسري
( #النصر 1 – 2 #الهلال)#النصر_الهلال #الهلال_النصر#كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفينpic.twitter.com/KD99qQOOyj
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) February 21, 2022