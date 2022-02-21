“الصحة” توقع 3 مذكرات تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

وقعت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، 3 مذكرات تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك في المدينة الرقمية في الرياض.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز فاعلية الصرف بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، وتعظيم الأثر المحقق من الإنفاق في مجالاته كافة، وتحديد إطار للتعاون بين الطرفين لخدمة المصالح والأهداف المشتركة.
كما تهدف أيضاً إلى تبادل المعلومات والبيانات الصحية بما لا يتعارض مع سرية وخصوصية المعلومات، إلى جانب تبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة في القطاع الصحي، والتعاون في مجالات التدريب.
وتتضمن المذكرة الثانية التعاون في مجال التعليم والتدريب في عدد من المجالات التي تشمل منهجية تحديد فرص رفع كفاء الإنفاق، مراجعة الإنفاق، إعداد منهجية السعة والطلب، ونظام المنافسات المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إدارة المشاريع، والبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة إلى وضع إطار مؤسسي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية لنظم تبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين في ضوء الاختصاص المنوط في برنامج الضمان الصحي من تحديد وشراء الرعاية الصحية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ويشمل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير تدابير وأدوات لقياس الأداء والسعة والطلب ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يتوافق مع برنامج التحول الصحي ودور هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حيال تطبيق هذه الأدوات، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية.