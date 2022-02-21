الديوان الملكي الأردني يصدر بيانًا بشأن تقارير حول حسابات الملك عبدالله البنكية

أصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا بشأن تقارير نُشرت مؤخرًا، حول حسابات بنكية تخص العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وأكد أن هذه التقارير احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بملك الأردن وتشويه الحقيقة، موضحًا أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير غير دقيق، حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة، مشيرًا إلى أن ملك الأردن ورث طائرتين عن والده الملك الحسين، وتم بيعهما واستُخدمت قيمتهما في عمليات استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عامًا الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها حاليا.
وأشار إلى أن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر نتج عنه توفير مبلغ يُستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني، لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابًا أُودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عبدالله عن والده الملك الحسين، أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية له، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.
وذكر الديوان الملكي الأردني أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عامًا، كما شدد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، ويتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.