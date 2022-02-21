اتفق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” و برنامج “تليجرام”، اليوم (الاثنين)، على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما، حيال الوقاية ومكافحة الإرهـاب والتطرف العنيف.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية تعاونًا واضحًا بين المركز و”تليجرام”، وذلك من خلال مراجعة المحتوى الإرهـابي المنشور باللغة العربية عبر الإنترنت، حيث اتفق الجانبان على توسيع نطاق التنسيق المتبادل في هذا الصدد، من خلال رصد وإزالة المحتويات العربية الممنهجة التي تمجد الإرهـاب.
وأجرى فريق من الباحثين المتخصصين في “اعتدال”، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تقييمًا لآلاف من القنوات التي يُشتبه باحتوائها على مواد دعائية للإرهـاب للكشف عن أنماط إساءة الاستخدام لخدمات المنصة، وتمت مشاركة النتائج مع “تليجرام” من أجل مراجعة ما تم رصده مما تنشره الجماعات الإرهـابية على المنصة. وفق “أخبار 24”.
وركزت الإجراءات المنسقة ضد المحتويات الدعائية للإرهـاب بشكل أساسي على أساليب نشر وإنتاج المواد الإرهـابية، والتي تضمنت ملفات وسائط بأشكال مختلفة على صيغ “PDF” ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، لكل من داعـش، وهيئة تحرير الشام، والأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي رفعتها تلك الجماعات على المنصة في قنوات عامة تستضيف تلك المواد.
ونتج، عن الشراكة بين “اعتدال” و”تليجرام” إزالة ما يقارب 673 ألفا من المحتويات والروابط، مع الاستمرار في اتخاذ مزيد من الإجراءات طوال الأشهر المقبلة.