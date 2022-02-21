بالفيديو والصور.. “حمدالله” يقود الاتحاد لإقصاء التعاون والتأهل لنصف نهائي كأس الملك

حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على نظيره التعاون، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 2-1 في إطار الدور ربع النهائي لكأس الملك.
وسجل سميحان النابت الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 53، قبل أن يسجل عبدالعزيز البيشي هدف التعادل في الدقيقة 86.
وأحرز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وودع التعاون المسابقة من الدور ربع النهائي.
أحداث المباراة
أرسل فهد المولد عرضية في الدقيقة 9 داخل منطقة الجزاء لفريق التعاون، ليتدخل الحارس انجوس ويبعد الكرة قبل وصولها إلى المهاجم حمدالله.
وتوقف اللعب في الدقيقة 10 بعد تدخل مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، ليدخل الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان عليه.
وأهدر حمدالله فرصة محققة لفريق الاتحاد في الدقيقة 18، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كمارا، لتصل لحمدالله الذي سدد الكرة في يد الحارس.
وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 30، وكانت من نصيب لاعب التعاون طارق عبدالله.
وسجل سميحان النابت الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 53، مستغلا تمريرة من الفراو ميدران.
وفي الدقيقة 56 قرر مدرب الاتحاد كوزمين كونترا الدفع بالثنائي رومارينيو وحمدان الشهراني بدلا من فهد المولد وعمر هوساوي. وفق “أخبار 24”.
وسجل زياد الصحفي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 61، لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي الدقيقة 69، قرر مدرب التعاون جوزيه جوميز الدفع باللاعب عبدالملك العييري بدلا من مصطفى فتحي.
وأحرز المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 72، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ومع حلول الدقيقة تمكن اللاعب عبدالعزيز البيشي من إدراك هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 86، مستغلا تمريرة من اللاعب رومارينيو.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد في الدقيقة 90+6، وتقدم حمدالله لتنفيذها وسددها بنجاح في شباك التعاون.
هدددددف!⚽️
د53′ الهدف الأول لـ التعاون عن طريق سميحان النابت
التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/ZO1saCMXxu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022
هدددددف!⚽️
د86′ بتسديدة قوية عبدالعزيز البيشي يعود بالاتحاد ويعادل النتيجة
التعاون 1 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/wpxFjfoDrB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022
هدددددف!⚽️
د90+6′ على طريقة الكبار حمدلله يسجل هدف التقدم لفريقه
التعاون 1 × 2 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/JsIllIqhio
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022