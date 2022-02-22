كود البناء السعودي: إصدار تعديل مؤقت لاشتراطات العزل الحراري للمباني السكنية

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إصدار مرونة مؤقتة لحدود معامل الانتقال الحراري (U-Value) للمباني السكنية المكيفة.
وأوضحت اللجنة أن التعديل الأخير يتعلق بالمباني السكنية المكيفة ذات 3 أدوار أو أقل لمباني فئة الأشغال (R3)، وذلك بناءً على توصيات الجهات المعنية بكود البناء السعودي.
وأشارت إلى أن معامل العزل الحراري (U-Value)، هو المعدل الزمني للتدفق الحراري لوحدة المساحة الناتجة عن وحدة الفرق في درجات الحرارة بين الشريحة الهوائية في الجانب البارد للعناصر الإنشائية داخل وخارج المبنى. وفق “أخبار 24”.
بناءً على توصية الجهات المعنية بتطبيق كُود البناء السعودي، تم إصدار مرونة مؤقته لحدود معامل الانتقال الحراري (U-Value) للمباني السكنية المكيفة ذات ثلاثة أدوار أو أقل لمباني فئة الاشغال (R3).
ويمكن الاطلاع على الكُود عن طريق الموقع الإلكتروني:https://t.co/ftJgTlpG0Z pic.twitter.com/MGxxaunJf3
— كود البناء السعودي (@sbcgovsa) February 21, 2022