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جديد المحليات > كود البناء السعودي: إصدار تعديل مؤقت لاشتراطات العزل الحراري للمباني السكنية
22/02/2022   8:26 ص

كود البناء السعودي: إصدار تعديل مؤقت لاشتراطات العزل الحراري للمباني السكنية

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أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إصدار مرونة مؤقتة لحدود معامل الانتقال الحراري (U-Value) للمباني السكنية المكيفة.

وأوضحت اللجنة أن التعديل الأخير يتعلق بالمباني السكنية المكيفة ذات 3 أدوار أو أقل لمباني فئة الأشغال (R3)، وذلك بناءً على توصيات الجهات المعنية بكود البناء السعودي.

وأشارت إلى أن معامل العزل الحراري (U-Value)، هو المعدل الزمني للتدفق الحراري لوحدة المساحة الناتجة عن وحدة الفرق في درجات الحرارة بين الشريحة الهوائية في الجانب البارد للعناصر الإنشائية داخل وخارج المبنى. وفق “أخبار 24”.

كود البناء السعودي: إصدار تعديل مؤقت لاشتراطات العزل الحراري للمباني السكنية

جديد المحليات
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