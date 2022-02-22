الزعاق: أجواء باردة معتادة يومي الثلاثاء والأربعاء ورياح شديدة الخميس والجمعة بهذه المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة ستعيش أجواء عقرب الـدم خلال الأيام الأربعة المقبلة، بدءاً من اليوم (الثلاثاء) وحتى الجمعة المقبلة.
وأضاف الزعاق أن الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون معتادة وطبيعية مع برد معتاد على الدهناء والصمان والتنهاة، ونواحي سدير الوشم والقصيم وحفر الباطن والزلفي.
وأشار إلى أن يوم الخميس ونهار يوم الجمعة سيشتد فيهما عصف الريح، خاصة في الأماكن المكشوفة، فيما ستخف حدتها على المنطقة الشرقية.
ونوه إلى أن نهاية البرد الفعلي ستكون مع نهاية موسم العقارب، وعلامة نهاية البرد هو تساوي الليل مع النهار بعد 25 يوماً. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هذا الأسبوع هو أول أسابيع عقرب الـدم، الذي يدمـي بردها أنوف الإبل، مضيفاً أننا سنبدأ نشعر بالبوادر الصيفية مع دخول شهر رمضان.
نهاية البرد الفعلي :
مع نهاية موسم العقارب
وعلامة نهايتها هو تساوي الليل مع النهار (بعد 25 يوم )
وهذا الأسبوع أول أسابيع عقرب الدم والذي بردها يدمي أنوف الأبل
ومع دخول شهر #رمضان نبدأ نحس بالبواد الصيفية في النهار
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 21, 2022