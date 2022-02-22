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جديد المحليات > “التجارة” تشهّر بمواطن تستر على مقيم سوري وتغرمهما 600 ألف ريال
22/02/2022   8:26 ص

“التجارة” تشهّر بمواطن تستر على مقيم سوري وتغرمهما 600 ألف ريال

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شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية السورية مهنته (اختصاصي تسويق)، وذلك بعد صدور حُكم قضائي نهائي، بتورُّطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع تجارة المفروشات وبيع الأجهزة الرياضية بمحافظة الخُبر، حيث جرى إحالتهما إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكّن المقيم من مزاولة النشاط التجاري من خلال توريد البضائع من خارج المملكة، وتسويقها محليًا وجلب المشاريع والعقود، والتعامل مع الموردين بشكل مباشرـ وتحويل الأموال داخل وخارج المملكة، وتحصيل إيرادات وأرباح المنشأة، وإدارة وتسيير أعمالها، والتصرف تصرف المالك. وفق “أخبار 24”.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًّا بفرض غرامة مالية 600 ألف ريال، والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

“التجارة” تشهّر بمواطن تستر على مقيم سوري وتغرمهما 600 ألف ريال

جديد المحليات
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