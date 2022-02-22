“على درعية التاريخ رفرف بالفخر يا طير”.. قصيدة للشاعر مشعل الحارثي بمناسبة يوم التأسيس

نظّم الشاعر مشعل بن محماس الحارثي قصيدةً بمناسبة حلول الذكرى الأولى ليوم التأسيس الذي يوافق اليوم (الثلاثاء).
ونشر الشاعر الحارثي مقطع فيديو وهو ينشد أبيات القصيدة بصوته، ويُظهر عددًا من معالم المملكة ومشاهد تعكس الجهود الذي بذلت من أجل تأسيس البلاد، ومشاهد أخرى للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.
ومن كلمات القصيدة التي نظمها الشاعر مشعل الحارثي:
على درعية التاريخ رفرف بالفخر يا طير..
وغرد عن ثلاث قرون ماضيها وحاضرها
سعودية ومحمية لجل تـاريخ يـومً غيـر..
على متن الوطن وربوعها فلت ضفايرها
تعطر بالخزامى والفل والشيخ والنوير..
دوا العشاق وسهوم المنايا في محاجرها
يزفك عروس المجد بالتهليل والتكبير..
إمام المسلمين مكفن الفتنة وقابرها
عليها الله وأمانه ما تهيد ولا تحيد السير..
عن دروب المعالي والملك سلمان يامرها
وما يامر عليه أمر المليك يصير يعني يصير..
وهو من دون لا يامر عليها جت من آخرها
عطاها العمر واعطته الولاء والحكم والتدبير..
ما جت له من فعلو سيدي ما هوب خابرها
لا والله يا وريث الملك من يوك نشيت صغير..
لك الله وانت يا بيت الشرف من روس اكابرها
على يمنى ملكنا مالها غير الأمير أمير..
محمد والي العهد الأمين أطيب ذخايرها
صليب الراس يا محمد محتك للملوك تشير..
قوي الباس ما درات بك الهيجا دوايرها
على درعية التاريخ رفـرف بالفخر ياطـير
وغرد عن ثلاث قرون ماضيها وحاضرها
سعوديه ومحميه لجل تـاريخ يـومً غيـر
على متن الوطن وربوعها فلت ضفايرها#يوم_التاسيس pic.twitter.com/ynOkPVG04M
— مشعل بن محماس (@MASHAL_ALHARTHY) February 21, 2022
وفق “أخبار 24”.