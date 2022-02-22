“اكتملت فعلًا”.. النصر يرصد الحالات التحكيمية في ديربي الهلال

رصد نادي النصر الحالات التحكيمية التي شهدها لقاء الفريق أمام الهلال، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، رصد من خلاله بعض الحالات التحكيمية وعلق: “اكتملت.. فعلًا”.
وشهدت مباراة الهلال والنصر جدلًا واسعًا وغضبًا من إدارة مسلي آل معمر على أداء الحكم الجزائري مصطفى غربال. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال فوزًا ثمينًا على النصر، بهدفين مقابل هدف، ليحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويواجه نظيره الشباب.
اكتملت .. فعلًا ✅👏
pic.twitter.com/CteYqtcMgJ
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 21, 2022