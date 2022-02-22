بالفيديو.. رئيس الشباب: حان الوقت للفوز على الهلال في كأس الملك

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عن طموح فريقه للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في الدور ربع النهائي.
وقال خالد البلطان في تصريحات بعد انتهاء المباراة: “مبروك للاعبي الشباب، وأبارك لكل شبابي هذا الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس الملك.. وقدمنا مباراة طيبة مع شقيقنا نادي الأهلي، وكانت مباراة تنافسية كبيرة”.
وأضاف: “مباراتنا أمام الهلال أثرت علينا ولكن الأهم هو الفوز اليوم.. ودائما الفريق الكبير عندما يسقط يعود سريعًا للمنافسة، والحمد لله اللاعبين كانوا على قدر من الثقة والمسؤولية في عودتهم إلى أجواء الفوز بشكل سريع”.
وأوضح البلطان: “طموحنا الفوز بلقب كأس الملك والتنافس، ومن سنوات طويلة الفريق الشبابي لم يصل للدور نصف النهائي، وحققنا هذا الموسم أرقامًا لم نحققها منذ سنوات، وهذا مؤشر أن الفريق بدأ في العودة إلى وضعه الطبيعي، وحان الوقت للفوز على الهلال بالدور المقبل.. والسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الهلال في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق الفوز على نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف، وفاز الفريق الأزرق على النصر بنفس النتيجة في الدور ربع النهائي.
فيديو | رئيس نادي #الشباب خالد البلطان:
قدمنا مباراة تنافسية أمام #الأهلي ودائما الفريق الكبير عندما يسقط يعود بسرعة للمنافسة.. وحان الوقت للفوز على #الهلال والسلام على #خادم_الحرمين_الشريفين#المنتصف pic.twitter.com/3lHOaboWAw
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 21, 2022