أعرب لاعب النادي الأهلي عبدالرحمن غريب، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي عقب خسارة فريقه أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن ربع نهائي كأس الملك.
وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV”: “الحمد لله على كل شيء قدمنا مباراة كبيرة ولكن التحكيم من بداية المباراة كان ضدنا، ويحسب كل شيء ضد الأهلي”.
وأضاف لاعب الأهلي: “الحالات التحكيمية واللقطات كانت سهلة وواضحة ورغم أن الحكم كان أجنبيًا لكن لا تعليق”.
واختتم غريب: “قدمنا مستوى ممتازًا وأشكر اللاعبين لكن انظلمنا كثيرًا اليوم”.
وودع النادي الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الخسارة على يد الشباب.
وفق “أخبار 24”.