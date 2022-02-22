بالفيديو.. خبير تحكيمي: ركلة جزاء الهلال “سليمة”.. وآل بليهي يستحق الطرد

أوضح الخبير التحكيمي، المصري سمير عثمان، الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال مباراة الهلال والنصر، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد عثمان في برنامج “أكشن مع وليد” أن الهدف الذي سجله نادي النصر في الدقيقة “17” هدف صحيح.
وأضاف سمير عثمان أن لاعب نادي الهلال، علي آل بليهي استحق الحصول على البطاقة الحمراء في الدقيقة “49”، كما أن ركلة الجزاء التي حصل عليها سالم الدوسري وسجل منها الهدف الثاني كان قرارًا سليمًا.
واختتم الخبير التحكيمي بأن نادي الهلال لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة “92” من المباراة وكان القرار أيضًا صحيحًا. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال فوزًا غاليًا على النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال وشهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.
المستشار التحكيمي – سمير عثمان :
– د17 هدف النصر صحيح
– د 49 يجب على الحكم طرد البليهي
– د 74 احتساب ركلة جزاء للهلال قرار سليم
– في الدقيقة 92 لا يوجد ركلة جزاء للهلال #النصر_الهلال
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 21, 2022