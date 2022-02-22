نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. خبير تحكيمي: ركلة جزاء الهلال “سليمة”.. وآل بليهي يستحق الطرد
22/02/2022   8:26 ص

بالفيديو.. خبير تحكيمي: ركلة جزاء الهلال “سليمة”.. وآل بليهي يستحق الطرد

+ = -
859

أوضح الخبير التحكيمي، المصري سمير عثمان، الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال مباراة الهلال والنصر، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد عثمان في برنامج “أكشن مع وليد” أن الهدف الذي سجله نادي النصر في الدقيقة “17” هدف صحيح.

وأضاف سمير عثمان أن لاعب نادي الهلال، علي آل بليهي استحق الحصول على البطاقة الحمراء في الدقيقة “49”، كما أن ركلة الجزاء التي حصل عليها سالم الدوسري وسجل منها الهدف الثاني كان قرارًا سليمًا.

واختتم الخبير التحكيمي بأن نادي الهلال لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة “92” من المباراة وكان القرار أيضًا صحيحًا. وفق “أخبار 24”.

وحقق الهلال فوزًا غاليًا على النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال وشهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

بالفيديو.. خبير تحكيمي: ركلة جزاء الهلال “سليمة”.. وآل بليهي يستحق الطرد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199767.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.