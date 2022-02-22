مسيرة الإبل وحفلات وعروض فلكلورية.. تعرف على فعاليات اليوم احتفاءً بذكرى التأسيس

تحتفل مدن المملكة، اليوم (الثلاثاء)، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام.
وتشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، المقامة احتفاءً بـهذا اليوم، وفيما يلي أبرز هذه الفعاليات:
فعالية “مسيرة البداية”
تقدم هذه الفعالية 10 مشاهد استعراضية مستلهمة من مرحلة التأسيس، وذلك بصوت الفنانين محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الفارس، وعايض، وبمشاركة إسماعيل المبارك وزينة عماد، ونحو 3500 مؤدٍّ مع خيولهم الأصيلة.
تقام هذه الفعالية في وادي “نمار”، وسيبدأ الدخول بها من الساعة السابعة مساءً، في حين سينطلق العرض من الساعة 10 مساء، وينتهي في 11:30 مساءً.
فعالية “المجلس”
تقدم فعالية المجلس الثقافية مجموعة من ورش العمل التفاعلية، بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة عن الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى و”يوم بدينا”.
وتقام هذه الفعالية في المتحف الوطني من الساعة الرابعة مساءً، كما تواصل الفعالية تقديم هذه الورش والنقاشات على مدار اليومين القادمين أيضا.
“نجناج الرياض”
يضم هذا الاحتفال الثقافي حول المملكة استعراضاً للملبوسات والأزياء التقليدية، بجانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية، وكما يشمل أيضا عروض الألعاب النارية مع مجموعة من البرامج المناسبة لأذواق الجميع.
يقام الاحتفال في ساحة العروض الدائري الشرقي بالرياض، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً.
“نجناج جدة وتبوك والقصيم”
يعد هذا الاحتفال مماثلا لما سيقام في الرياض، إذ سيتضمن استعراضاً للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية، وعروض الألعاب النارية، وغيرها من البرامج.
ويقام الاحتفال في موقف باصات الفورملا بجدة، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً، ولا يتطلب حضورها الحصول على أي تذاكر، كما تحتضن القصيم هذا الاحتفال في سوق التمور ببريدة، بينما ستقام الفعالية ذاتها على طريق الملك عبدالله بتبوك.
فعالية “نجناج” في الدمام والمدينة المنورة والطائف وحائل وعرعر
تتواصل فعالية “نجناج” اليوم في المدينة المنورة والدمام والطائف وحائل وعرعر، وستحتضن الفعالية عروض الألعاب النارية، ومعرضا فنيا وندوات ثقافية تاريخية، واستعراضاً للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية.وفق “أخبار 24”.
وتنطلق الفعالية من الساعة الرابعة مساءً، وتقام في الدمام بحديقة الملك فهد، وفي المدينة المنورة في مقابل عالية مول، وفي الطائف خلف حديقة الملك فهد، وفي حائل خلف ممشى حديقة المغواة، في حين ستقام الفعالية في عرعر بحي الرفاع.
“نجناج” سكاكا وأبها والباحة ونجران و جازان
تحتضن هذه المناطق أيضا فعاليات “نجناج” مثل التي ستقام في الرياض والمناطق الأخرى بالمملكة، وتنطلق الفعالية من الساعة الرابعة مساءً.
ويقام الاحتفال في سكاكا بمنطقة مهرجان الزيتون بالجوف، أما سكان أبها فيمكنهم الاستمتاع بهذا الاحتفال في محطة فحص أبها بعيادات مسحات كورونا، بينما ستقام الفعالية في الباحة بجوار سوق الخضار، كما تحتضن جامعة نجران هذه الفعالية، بينما تقام في جازان بجوار القرية التراثية.
أمسية طربية بموسم الرياض
تستضيف منطقة بوليفارد رياض سيتي أمسية طربيَّة خاصة في يوم التأسيس، ويحيي الأمسية الفنان يزن السقاف، في لاونج ملك العود.
كما يحتضن موسم الرياض احتفالية بذكرى التأسيس في منطقة “أوايسس”، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة مساءً إلى الثالثة صباحًا، وكذلك حفلا تحييه الفنانة صابرين النجيلي بالمحروسة في بوليفارد رياض سيتي في تمام الساعة 11:30 مساءً.
“هي لنا دار”
ينظم متحف الطفل بجدة فعالية “هي لنا دار” والتي يمكن لحاضريها رؤية الوطن في لوحة غنائية، وتقام هذه الفعالية حتى الساعة 8:21 مساءً.
محطة فن الخط
تستضيف ساحة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “البلازا” من الساعة الثالثة مساءً إلى العاشرة مساءً “محطة فن الخط” التي تستهدف التعريف بجمال الخط العربي وكتابة أسماء الزوار بالخط العربي.
مسيرة الإبل
ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي على الطريق الدائري بجدة عرضا حيا بعنوان “مسيرة الإبل” وتسلط من خلاله الضوء على الارتباط الوثيق بين سفينة الصحراء وسكان جزيرة العرب، والفنون المرتبطة بذلك، وستقام المسيرة من الساعة الثالثة مساءً.
مسابقة أزياء يوم التأسيس
ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ضمن فعاليات يوم التأسيس هذه المسابقة، من خلال التقاط صورة تذكارية لكل المرتدين لأجمل الأزياء التقليدية السعودية الأصيلة في زاوية التصوير المخصصة، ثم اختيار الفائزين، وتتيح المسابقة فرصة الفوز بعضوية إثراء لمدة عام واحد، للمجموعة التي ستختارها لجنة التحكيم، وتقام المسابقة من الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.
عروض موسيقية
تستضيف ساحة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي “البلازا” عرضا موسيقيا لأغانٍ سعودية تقدمه مجموعة من الفرق المحلية، وذلك من الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً.
عروض الفلكلور السعودي
تشهد احتفالات يوم التأسيس عروض الفلكلور السعودي التي يقدمها مركز “إثراء” في البلازا وحدائق إثراء ، من الساعة 6 مساءً إلى 10:30 مساءً.