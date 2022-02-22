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جديد المحليات > أسرة الطفل الكويتي “شبل يام” تشكر الملك وولي العهد على التوجيه بعلاجه في الرياض
22/02/2022   3:27 م

أسرة الطفل الكويتي “شبل يام” تشكر الملك وولي العهد على التوجيه بعلاجه في الرياض

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وجه محمد العجمي، ابن خالة المنشد الكويتي حسين العجمي المعروف بـ “شبل يام”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على التوجيه بعلاج المنشد في الرياض.

وأوضح “العجمي”، خلال حديثه لـ”العربية”، أن التوجيه نص على أن يتم علاج الطفل البالغ من العمر 10 سنوات في المستشفى التخصصي بالرياض، مؤكدًا أن مثل هذا التوجيه ليس غريبا على الملك سلمان.

ولفت إلى أن “شبل يام” يرقد حاليا على السرير الأبيض في حالة غيبوبة، بعدما أصيب في حـادث مروري قبل 4 أيام، مشيرًا إلى أن الحـادث أسفر عن اصطدام الطفل بجسم صلب أدى إلى نـزيف في الرأس، وتوقُّف قلبه لمدة أربع دقائق.

وأكد أن الفرق الطبية قامت بإسعافه، لكنه عانى نزيفا لعدة أيام، فضلا عن أن وضعه الصحي غير مستقر خاصة في ظل وجود تجمُّع دموي في الرأس، مقدما الشكر لقادة المملكة على موافقتها بعلاج قريبه في الرياض.

صور

وفق “أخبار 24”.

أسرة الطفل الكويتي “شبل يام” تشكر الملك وولي العهد على التوجيه بعلاجه في الرياض

جديد المحليات
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