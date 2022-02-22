شاهد.. كيف تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية مع ذكرى يوم التأسيس

تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية، مع احتفالات يوم التأسيس، كل على طريقتها، لكن المشترك بينها جميعًا هو تعبيرها عن عمق جذور هذه الدولة التي تأسست قبل نحو ثلاثة قرون، والعز والفخر بالانتماء إليها والمساهمة في مسيرتها الحضارية والتنموية.
ونشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصوراً يرسم مشهداً تخيلياً للإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وكذلك الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة، كما أظهر المقطع تطور منظومة الأمن والشرطة في المملكة.
كما نشرت وزارة الدفاع مشهداً تمثيلياً للدولة السعودية الأولى، التي كانت منذ تأسيسها حصن الأمن والاستقرار ومقصداً رحباً لكل من يقصدها أو يحتمي بها.
وشاركت وزارة الحرس الوطني عرضاً عسكرياً للواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وهو أول لواء تأسس بقوات الحرس الوطني، حيث تضمن النشيد ترديد الأغاني الوطنية والأهازيج الحماسية. وفق “أخبار 24”.
وقدمت وزارة التعليم للنشء عرضًا عن تأسيس الدولة السعودية، وجهود الآباء والأجداد في إرساء دعائم العدل والأمن في أراضي شبه الجزيرة العربية، والمبادئ الراسخة التي قامت عليها الدولة، وعمق انتماء وولاء الشعب لقيادته، والمنجزات التي تحققت حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
مجد ينحت في صخر
وشعب للحاكم ذخر
وطن يصون أمنه “فرسان العوجا” منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى وقتنا الحاضر..#يوم_التأسيس pic.twitter.com/fDRwOnKXgv
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 21, 2022
كان وطننا منذ تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حصنًا منيعًا ضد من عادى، ومقصدًا رحبًا لكل من طلب الأمن والاستقرار. #سورنا_العالي #يوم_بدينا pic.twitter.com/DegSqXliR9
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 21, 2022
غنّ ياوادي حنيفة ملى صدرك كلام
ذكّر الدرعية اللي مضى وقتٍ قديم
في ذكرى #يوم_التأسيس
لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، أول لواء تأسس بقوات #وزارة_الحرس_الوطني يشارك الوطن مشاعر المجد والفخر. pic.twitter.com/aejHkxdVKs
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) February 21, 2022
صباح #يوم_التأسيس
صباح المجد والعلياء.. pic.twitter.com/KlsClx3U9O
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) February 22, 2022
من #يوم_بدينا وعزيمتنا بيدينا
وبـ #هوية_راسخة
عرفنا دربنا.. وحققنا حلمنا
يومها كان عزّنا
يومها #يوم_التأسيس#أرامكو pic.twitter.com/HIpFhSNs8L
— أرامكو (@saudi_aramco) February 21, 2022
وطن ليس كأي وطن، بل يعلو ولا يألو إلى معارج الفخر والسؤدد، فلا يطاوله رفعة إلا رايته، ولا يزهوه ندىً إلا قادته وشعبه العريق.#يوم_التأسيس #يوم_بدينا #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/W93EHlsFye
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 22, 2022
جذور متأصلة وراسخة ..
ومستقبل يتسم برؤية وحزم ومجد 🇸🇦#يوم_التأسيس pic.twitter.com/XxyZiZ2Fpj
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 22, 2022
أعزُّ بني الدنيا .. وأعلى ذوي العُلا #يوم_بدينا #يوم_التاسيس pic.twitter.com/n64YzWf97S
— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 21, 2022
هذا حنا..
تاريخ وعز وفخر#يوم_التأسيس#يوم_بدينا#سابك pic.twitter.com/MFWGvLpOIk
— سابك (@SABIC_MEA) February 21, 2022
جذورُنا عريقة.. وحدتنا عميقة
وتاريخنا نباهي به الخليقة!
هُنا بدأ إمامنا.. #يوم_بدينا #يوم_التأسيس pic.twitter.com/wh3JZmgrvc
— هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) February 21, 2022