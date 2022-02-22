نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. كيف تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية مع ذكرى يوم التأسيس
22/02/2022   3:27 م

شاهد.. كيف تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية مع ذكرى يوم التأسيس

+ = -
898

تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية، مع احتفالات يوم التأسيس، كل على طريقتها، لكن المشترك بينها جميعًا هو تعبيرها عن عمق جذور هذه الدولة التي تأسست قبل نحو ثلاثة قرون، والعز والفخر بالانتماء إليها والمساهمة في مسيرتها الحضارية والتنموية.

ونشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصوراً يرسم مشهداً تخيلياً للإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وكذلك الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة، كما أظهر المقطع تطور منظومة الأمن والشرطة في المملكة.

كما نشرت وزارة الدفاع مشهداً تمثيلياً للدولة السعودية الأولى، التي كانت منذ تأسيسها حصن الأمن والاستقرار ومقصداً رحباً لكل من يقصدها أو يحتمي بها.

وشاركت وزارة الحرس الوطني عرضاً عسكرياً للواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وهو أول لواء تأسس بقوات الحرس الوطني، حيث تضمن النشيد ترديد الأغاني الوطنية والأهازيج الحماسية. وفق “أخبار 24”.

وقدمت وزارة التعليم للنشء عرضًا عن تأسيس الدولة السعودية، وجهود الآباء والأجداد في إرساء دعائم العدل والأمن في أراضي شبه الجزيرة العربية، والمبادئ الراسخة التي قامت عليها الدولة، وعمق انتماء وولاء الشعب لقيادته، والمنجزات التي تحققت حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

شاهد.. كيف تفاعلت الوزارات والجهات الحكومية مع ذكرى يوم التأسيس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199812.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.