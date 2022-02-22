مستجدات كورونا في المملكة: انخفاض كبير في الإصابات الجديدة ومنحنى الحالات الحرجة يواصل النزول

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في المملكة، انخفاضاً كبيرًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 841 حالة في أدنى رقم يُسجل بالمملكة منذ 1 يناير 2022، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 741237 حالة.
وواصل منحنى الحالات الحرجة نزوله، مسجلاً 764 حالة، ليواصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي.
ويستمر تزايد عدد حالات الشفاء، ليسجل أزيد من ضعف الإصابات الجديدة، حيث تعافت 1922 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 715514. وفق “أخبار 24”.
وتشهد معدلات الوفيات استقراراً ملحوظاً، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8987.