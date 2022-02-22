مضيفات سعوديات.. الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف للمواطنات

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، فتح باب التوظيف للمواطنات والمواطنين للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوّية.
وأوضحت الشركة أنه يشترط ألا يقل عمر المتقدمة للوظيفة عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة حسب التقويم الميلادي، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يكون الطول متوافقاً مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية، إضافة إلى اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
وأبانت أن مسؤوليات الوظيفة هي الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم، مشيرة إلى أن المميزات التي يحصل عليها الموظفات والموظفون هي تذاكر مخفضة، وتأمين طبي، وعروض وتخفيضات الموظفين. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط.