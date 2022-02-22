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جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية
22/02/2022   3:26 م

“الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى غربية تتحول خلال النهار جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وحالة الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

“الأرصاد”: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

جديد المحليات
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