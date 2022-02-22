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جديد المحليات > خادم الحرمين في فيديو قديم: مانع المريدي سكن الدرعية عام 850 هـ.. وهذا دور الرياض بالدولة السعودية
22/02/2022   7:11 م

خادم الحرمين في فيديو قديم: مانع المريدي سكن الدرعية عام 850 هـ.. وهذا دور الرياض بالدولة السعودية

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تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن الأهمية التاريخية للرياض، والتي كانت قاعدة للدولة السعودية.

وقال، خلال حديث تليفزيوني قديم، اليوم (الاثنين)، إن مانع المريدي يعود نسبه إلى قبيلة الدروع بالمنطقة الشرقية، وسكن الدرعية عام 850 هـ، واستمر طويلًا بها.

وأضاف أن العاصمة انتقلت من الرياض إلى الدرعية عام 1157 هـ، ثم انتقلت مرة أخرى للرياض بعد تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله عام 1240 هـ.

وأبان أن الرياض استمرت عاصمة للبلاد منذ ذلك الحين، ثم أصبحت مركزًا لانطلاق جهود المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود لتوحيد المملكة.

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين في فيديو قديم: مانع المريدي سكن الدرعية عام 850 هـ.. وهذا دور الرياض بالدولة السعودية

جديد المحليات
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