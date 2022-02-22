نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” تنشر صورة لبرقية أرسلها الملك المؤسس لجلب لقاح الطاعون قبل 70 عامًا
22/02/2022   7:11 م

“الصحة” تنشر صورة لبرقية أرسلها الملك المؤسس لجلب لقاح الطاعون قبل 70 عامًا

+ = -
1132

نشرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، برقية تاريخية تتضمن أمرًا من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود بشأن لقاح الطاعون، قبل أكثر من 70 عامًا.

وشملت البرقية، التي يعود تاريخها إلى عام 1370هـ، أمرًا من المؤسس بإرسال الدفعة الأولى من اللقاح المضاد للطاعون على متن طائرة فرنسية، والتنسيق مع الصحة لتسلمها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بيوم التأسيس، والذي يوافق ذكرى إعلان تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون.

 

"الصحة" تنشر صورة لبرقية أرسلها الملك المؤسس لجلب لقاح الطاعون قبل 70 عامًا

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تنشر صورة لبرقية أرسلها الملك المؤسس لجلب لقاح الطاعون قبل 70 عامًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885199842.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.