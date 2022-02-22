“الصحة” تنشر صورة لبرقية أرسلها الملك المؤسس لجلب لقاح الطاعون قبل 70 عامًا

نشرت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، برقية تاريخية تتضمن أمرًا من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود بشأن لقاح الطاعون، قبل أكثر من 70 عامًا.
وشملت البرقية، التي يعود تاريخها إلى عام 1370هـ، أمرًا من المؤسس بإرسال الدفعة الأولى من اللقاح المضاد للطاعون على متن طائرة فرنسية، والتنسيق مع الصحة لتسلمها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بيوم التأسيس، والذي يوافق ذكرى إعلان تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون.
حماية المجتمع وسلامة أفراده، هي أولوية لدى حكومتنا الرشيدة أيدها الله، منذ #يوم_التأسيس. pic.twitter.com/WYGr2Dv4Gc
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 22, 2022
وفق “أخبار 24”.