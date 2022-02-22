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جديد المحليات > وزراء المملكة يحتفون بيوم التأسيس ويعربون عن فخرهم بكفاح الأجداد
22/02/2022   7:11 م

وزراء المملكة يحتفون بيوم التأسيس ويعربون عن فخرهم بكفاح الأجداد

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رفع وزراء المملكة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة يوم التأسيس، معربين عن فخرهم بكفاح الأجداد ومسيرة التطور المتواصلة بالمملكة.

وأعرب وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن فخره بالماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة، واستذكر مسيرة الوطن والمؤسسين له في ذكرى يوم التأسيس، مؤكدا تطلعه لغد مشرق بقيادة خادم الحرمين وولي العهد.

مسيرة متواصلة

من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مواصلة المسيرة نحو المستقبل بجذور راسخة من تاريخ البطولات والأمجاد، وذلك عرفانا بكفاح الأجداد وإيمانا بما أنجزوه، داعيا للوطن الغالي بدوام الرخاء والنماء والتقدم.

بدوره، شارك وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد عبد الله القصبي ذكرى يوم التأسيس قائلا: “3 قرون من المجد لدولة تسطر التاريخ بقيادة حكيمة، وشعب عظيم، لتصل ماضيها المجيد بمستقبلها المشرق”.

من جهته، تحدث وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي عن ذكرى يوم التأسيس، مؤكدا أنه امتداد أصيل لتاريخ المملكة الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، مضيفا: “نستلهم خلالها الدروس والعبر، من أجل مواصلة البناء والتطور والتقدم، وهي مناسبة وطنية نجدد فيها العهد على المضي قدمًا في طريق الأجداد العظماء الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء وطن طموح”.

كفاح عريق ووحدة ووطنية

وتقدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالنيابة عن منسوبي التعليم والتدريب بالتهنئة بمناسبة يوم التأسيس، الذي أكد أنه يؤصل كفاحاً عريقاً لتحقيق الوحدة الوطنية، ويسجّل فصولاً من التلاحم والبناء، ويكتب قصة المجد الخالد، منذ التأسيس حتى الرؤية.

واستذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، يوم التأسيس، داعيا إلى استشعار الملاحم التاريخية التي ساهمت في بناء الدولة.

3 قرون لخدمة الدين ورعاية الحرمين

وقال: “نعيش ذكرى يوم التأسيس التي تذكرنا بما قدّمه الإمام محمد بن سعود، الذي أسس كياناً عظيماً لدولة سطّر التاريخ صفحاتها الممتدة على مدى ثلاثة قرون في خدمة الدين ورعاية الحرمين الشريفين، ونصرة قضايا الأمة”. وفق “أخبار 24”.

واحتفى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، بيوم التأسيس قائلا: “يوم بدينا، ابتدَأَنا الأمن والاستقرار وتبعه النمو والازدهار، عبر ثلاثة قرون تشهد بعمق التاريخ وعراقة الأمجاد وأصالة الكيان”.

وزراء المملكة يحتفون بيوم التأسيس ويعربون عن فخرهم بكفاح الأجداد

جديد المحليات
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