بالفيديو : رحلة تطور “التعليم” التي انطلقت من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى

نشرت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، تقريراً يوضح رحلة التعليم في المملكة التي انطلقت من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وذلك تزامنا مع يوم التأسيس.
واستعرض التقرير رحلة التعليم الذي برز في الدرعية لمحاربة الجهل والأمية، والذي حظي بدعم الأئمة والملوك والمواطنين، لتزهر فيها المعارف والعلوم بعطاء الكتاتيب.
وأظهر لقطات لمقرات التعليم منذ لك الحين حتى وقتنا الحاضر، حيث تأسست مديرية المعارف العمومية عام 1344هـ، ثم المعهد العلمي السعودي عام 1349هـ في مكة المكرمة، وتخريج 23 طالبا في أول دفعة.
وأشار إلى أن مراحل التطور استمرت، حتى تم إنشاء وزارة المعارف عام 1373هـ، ثم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1380هـ، حتى ضُمت مع وزارة المعارف عام 1423هـ، تحت مسمى وزارة التربية والتعليم.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تم دمجهما في وزارة واحدة عام 1436هـ، وهي وزارة التعليم.
#فيديو l
من الدرعية انطلقت رحلة التعليم السعودية 🇸🇦#يوم_التأسيس#يوم_بدينا pic.twitter.com/HqDTIonBPL
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) February 22, 2022
وفق “أخبار 24”.