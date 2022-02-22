“أرامكو” تعلن قرب استكمال تأسيس مركز الابتكارات المتقدمة “المختبر 7”

أعلنت أرامكو السعودية قرب استكمال تأسيس مركز الابتكارات المتقدمة “المختبر 7″، وهو عبارة عن منصة لرواد التقنية بمعايير القرن الـ21، يسهل عملية ابتكار الأفكار وتطوير منتجات ذات جدوى استثمارية وتحويلها إلى شركات ناشئة تخدم مختلف الأنحاء والقطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأوضحت الشركة أن العمل يجري حاليًا في المرحلة النهائية لإنجاز مبنى ومرافق “المختبر 7” واستكمال تزويده بالمعدات والأدوات ليكون واحدًا من أحدث مراكز الابتكارات، حيث يقع المختبر بجوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء، وتبلغ مساحة البناء حوالي 5.5 ألف متر مربع.
وتعمل الشركة على تشغيله خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سيتيح العديد من الفرص أمام المخترعين والمطورين ورواد الأعمال السعوديين من داخل الشركة وخارجها، ويشمل ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية وأفراد المجتمع لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات واقعية وللتحديات الماثلة أمام الشركات.
ويأتي الإعلان عن قرب تشغيل “المختبر 7” بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس، مستندًا إلى تاريخ المملكة الحافل عبر 3 قرون بالأفكار الخلاقة لتحقيق الوحدة والاستقرار والترابط بين المناطق والمجتمعات والنمو والنجاحات الاقتصادية، وليكون شاهدًا على انطلاق مرحلة مستقبلية في مسيرة التقدم والازدهار القائمة على الأفكار في المملكة.
وإلى جانب ذلك، يقع مقر المختبر 7 في الموقع العام لبئر الدمام رقم 7، التي تسمى بئر الخير، وهو موقع تاريخي يذكر بالبدايات ويستمد قوته الإلهامية منها، فبئر الخير هي أول بئر يكتشف فيها النفط بكميات تجارية في المملكة، وقد بشرت بانطلاقة عهد جديد في المملكة من الازدهار الاقتصادي بعد سنوات قليلة من توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه. وفق “أخبار 24”.
وسيشتمل المركز على 3 أقسام رئيسة، هي: استوديو التصميمات وجناحا تصنيع متطابقان، ويوفر الاستوديو معرضًا ومنطقة عامة مجهزة تجهيزًا كاملًا بالتقنيات السمعية والبصرية، والزجاج الذكي، ومساحات تشاركية لإيقاد شعلة الإبداع وتوفير منطقة للعرض.
وفي المقابل سيكون جناحا التصنيع بمثابة مناطق تصنيع تضم 14 ورشة عمل منفصلة، ومجهزة تجهيزًا تامًا بأحدث المعدات والوسائل اللازمة لإعداد النماذج الأولية، بما يكفل دعم قدرات تطوير المنتجات المتنوعة.