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جديد المحليات > شاهد.. مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس
22/02/2022   11:31 م

شاهد.. مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

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شهدت منطقة تبوك اليوم عددًا من الفعاليات، التي أقيمت احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139، الموافق 1727، حتى وقتنا الحالي.

وأقيمت مسيرة للجهات الحكومية والأهالي، بدأت من استاد الملك خالد الرياضي بتبوك وحتى حديقة الأمير فهد بن سلطان؛ استُعرضت فيها المركبات النادرة والدراجات النارية والخيول العربية الأصيلة وعددا من الدراجات الهوائية، وفي ختام المسيرة تم توزيع الهدايا والحلويات على الزوار احتفاءً بيوم التأسيس.

يُذكر أن الفعاليات سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء 22 فبراير وحتى الخميس الموافق 24 فبراير ومن الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 11 مساءً. وفق “أخبار 24”.

مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

شاهد.. مسيرة أهالي تبوك احتفالاً بيوم التأسيس

جديد المحليات
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