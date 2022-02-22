بث مباشر لفعالية “مسيرة البداية” ضمن احتفالات يوم التأسيس

تُقام، اليوم (الثلاثاء)، فعالية “مسيرة البداية” في تمام العاشرة مساءً بوادي نمار، ضمن احتفالات يوم التأسيس.
وتتضمن الفعالية 10 مشاهد استعراضية مستلهمة من مرحلة التأسيس، مصحوبة بصوت الفنانين محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الفارس، وعايض، وبمشاركة إسماعيل المبارك وزينة عماد، وألحان سهم وكلمات فهد المساعد وخلف الخلف، وبمشاركة 3500 مؤدٍّ بالخيول الأصيلة.
وفُتحت أبواب الدخول في 7 مساءً واستمرت حتى 9:30 مساءً، فيما سيبدأ العرض في 10 مساءً ويستمر حتى 11:30 مساءً.
واشترطت الجهات المنظمة وجود حالة “محصن” على تطبيق توكلنا من أجل دخول الفعالية، كما حددت العمر المسموح له بدخول الفعالية بـ8 سنوات وما فوق، مشددةً على منع دخول الكاميرات بشتى أنواعها. وفق “أخبار 24”.