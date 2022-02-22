شاهد.. ألعاب نارية ضخمة تضيء سماء الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”

أضاءت الألعاب النارية، اليوم (الثلاثاء) سماء العاصمة الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.
وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق الألعاب النارية في “بوليفارد رياض سيتي”، والذي استمر بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً.
وشكلت الألعاب النارية لوحة فنية جميلة في سماء الرياض، وسط احتفالات مبهجة من المواطنين تزامناً مع انطلاقها.
فيديو | عروض الألعاب النارية في #بوليفارد_رياض_سيتي احتفالاً بـ #يوم_التأسيس #يوم_بدينا #الإخبارية pic.twitter.com/iqygVSXfjT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2022
وفق “أخبار 24”.