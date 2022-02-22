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جديد المحليات > شاهد.. ألعاب نارية ضخمة تضيء سماء الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”
22/02/2022   11:40 م

شاهد.. ألعاب نارية ضخمة تضيء سماء الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”

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أضاءت الألعاب النارية، اليوم (الثلاثاء) سماء العاصمة الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق الألعاب النارية في “بوليفارد رياض سيتي”، والذي استمر بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً.

وشكلت الألعاب النارية لوحة فنية جميلة في سماء الرياض، وسط احتفالات مبهجة من المواطنين تزامناً مع انطلاقها.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ألعاب نارية ضخمة تضيء سماء الرياض احتفالاً بـ”يوم التأسيس”

جديد المحليات
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