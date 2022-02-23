أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن تلك الرياح سيمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وأوضح أن التوقعات تشير كذلك إلى سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، قد يتخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 34 كم/ ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/ الساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين جنوباً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.