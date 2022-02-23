انطلقت فعالية “المجلس” اليوم الثلاثاء لتسليط الضوء على الجوانب الثقافية والتاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى، وذلك في المتحف الوطني بالرياض، ضمن الاحتفاء بيوم التأسيس.
وتضمنت الفعالية الندوة الأولى عن “لمحات تاريخية من الدولة السعودية الأولى” لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور طلال الطريفي، متناولاً التحول الأمني والتطورات السياسية والاقتصادية بالجزيرة العربية بعد تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى، والواقع العلمي والثقافي والصحي آنذاك.
وتناول أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الملك سعود، الدكتور حمد العنقري، في الندوة الثانية “المخطوطات والمكتبات في الدولة السعودية الأولى”، والتي كان لها أثر بالغ في نشر العلم، وبما تحمله من كنوز عملية توارثتها الأجيال.
واستعرضت المحاضرة بقسم الطهي في جامعة الأميرة نورة روان خضري، بندوة “الأكلات الشعبية في الدولة السعودية الأولى،” طبيعة الأطعمة حينئذ والتي اعتمدت على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية المحلية، وارتباط بعض عادات تقديم الموائد بقيم الكرم وحسن الضيافة.
وتضمنت الفعاليات ورشتي عمل الأولى عن “كيف نقرأ التاريخ؟” أوضح فيها الدكتور طلال الطريفي ماهية التاريخ، والحيادية والموضوعية في قراءة التاريخ، والعوامل المساعدة في الكتابة التاريخية.
كما ناقشت الورشة الثانية “العمق التاريخي للإنسان السعودي” للأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، أصالة المواطن وتوارث القيم والمبادئ التي تعزز من الموقف تجاه أي تغييرات.
وفق “أخبار 24”.