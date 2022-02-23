“تواضعك الأخاذ يكسوك هيبة”.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا في حب ولي العهد

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أبياتًا جديدة احتفالًا بيوم التأسيس، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وتناولت الأبيات مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن وجهود جنوده في حمايته، والتي حاول إيصالها لمتابعيه من خلال هذه الأبيات:
ومن مثل هذي الأرض في الأرض كلها
ورايتها التوحيد والسيف والذكر
ومن مثل هذي الأرض طهرا ورفعة
لها خدمة البيتين لا ينتهي الفخر
وعن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قالت أبيات الأمير عبدالرحمن بن مساعد:
تواضعك الأخاذ يكسوك هيبة
جديرا بها قد دمت خلقًا ومشهدًا
ألا أيها الأبطال أجمع عامدًا
لمثلك أنت الجمع لو كنت مفردا
#يوم_التاسيس pic.twitter.com/M9aM649jpm
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 22, 2022
وقال أيضًا:
وأنا شاعر وهب شعره لدار ودين.. وعنهم وبضمير حي
أقول ويسمع الحاسد.. إنت الركن والساعد
ومجد المملكة الصاعد.. ولعيون السعوديين يابو سلمان إنت الضي
#يوم_التاسيس pic.twitter.com/FMBx0CnAuP
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 22, 2022
وفق “أخبار 24”.