جانب من كواليس استعدادات الدرعية لاحتفالات يوم التأسيس في ساعات الصباح الأولى

استعرض مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك جهود هيئة تطوير الدرعية خلال الساعات الأولى من يوم التأسيس، وكواليس الإعداد للأجواء الاحتفالية والتي كان أهمها رفع علم المملكة على سارية مرتفعة.
وأوضح أخصائي الطرق والبنية التحتية بهيئة تطوير الدرعية المهندس فهد الرويشد، أن فريق العلم متواجد في الموقع 24 ساعة لمواجهة أي حالة طارئة من أجل إنزال ورفع العلم، مبينًا أنه يوميًا في الصباح يتم إنزال العلم إما لفحص أطرافه أو استبداله.
وأضاف الرويشد أن الأعلام تُطلب من مصانع المملكة وكل علم له ملف خاص به لمعرفة وقت دخوله الخدمة وتسجيل توقيت وسبب نزوله، منوهًا إلى أنه وفقًا للمعلومات المسجلة تتم معرفة موعد إحالة العلم لخارج الخدمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ارتفاع السارية يبلغ 104 أمتار، فيما تبلغ أبعاد العلم 20 مترًا * 30 مترًا، لافتًا إلى أن هناك علمًا جديدًا في كل مناسبة وطنية، وفي يوم التأسيس تم استبدال الراية الجديدة بالقديمة.
ماذا حدث في الدرعية خلال ساعات الصباح الأولى من #يوم_التأسيس؟ @DGDA_SA #يوم_بدينا pic.twitter.com/y6bf6bieQu
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 22, 2022