“تهكم وإساءة لسكان البلدة”.. رئيس نادي الأرطاوي يعلق على تصريحات “البلطان” عن أرطاوي الرقاص

علق رئيس نادي الأرطاوي فيحان الرقاص، على تصريح رئيس نادي الشباب خالد البلطان التي ذكر فيها اسم بلدة “أرطاوي الرقاص”.
وقال الرقاص في تصريحات لقناة “24 سعودي الرياضية”، إن تصريح رئيس نادي الشباب جاء بشكل متهكم ومسيء لسكان بلدة أرطاوي الرقاص التي تعدادها 5 آلاف نسمة.
وأوضح أن تقليل البلطان لم يأتِ في حق النادي وإنما للمكان الذي ينتمي إليه، مبينًا أن هناك استياءً من أهالي البلدة بسبب تلك التصريحات.
وأكد أنه سيسلك الطرق القانونية والرسمية تجاه رئيس نادي الشباب إثر تصريحاته، للحصول على حق النادي.
وكان البلطان انفعل على أحد الصحفيين عندما سأله على قدرة الشباب على الفوز أمام الهلال، ليرد عليه قائلا “أنت تتحدث عن الشباب وليس أرطاوي الرقاص”، ما اعتبرته جماهير نادي أرطاوي الرقاص مسيئًا لهم.
🎥 | فيحان الرقاص رئيس نادي الأرطاوي في أول تعليق رسمي على تصريح خالد البلطان رئيس نادي الشباب:
– التصريح جاء بشكل تهكم ومسيئ لسكان البلدة
– التقليل لم يأتي في حق النادي بل للمكان الذي ينتمي إليه
– سنسلك الطرق القانونية لأخذ حقنا ورسالتي له بأن يتقي الله pic.twitter.com/zIVwN9or8L
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 22, 2022
خالد البلطان – رئيس نادي الشباب:
رداً على سؤال عن قدرة الشباب الفوز على الهلال :
احترم نادي الشباب ..
انت تتحدث عن الشباب وليس ارطاوي الرقاص !..
الحصاد الرياضي …
@AlShababSaudiFC
@service_smile pic.twitter.com/KQEIp93FU7
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 22, 2022
وفق “أخبار 24”.