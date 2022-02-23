شاهد.. احتفالات جناح المملكة في “إكسبو دبي” بيوم التأسيس

احتفل جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 في دبي، بيوم التأسيس، بإقامة فعاليات تُجسد التاريخ العريق والممتد منذ الدولة السعودية الأولى.
وشارك زوار جناح المملكة في الاحتفال وتفاعلوا مع الفقرات والبرامج التي تضمنها، والتي عكست جانباً من التراث العريق للمملكة، والعادات الأصيلة، وكرم الضيافة.
وحرص زوار الجناح من مختلف الجنسيات على التقاط الصور مع المشاركين من المواطنين الذين ارتدوا زي التأسيس، وتقديم التهاني بهذا اليوم.
ويذكر أن مناطق المملكة المختلفة شهدت أمس (الثلاثاء)، احتفالات رسمية وشعبية بيوم التأسيس، والذي يوافق ذكرى إعلان تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون. وفق “أخبار 24”.
احتفى زوار جناح #السعودية_في_إكسبو2020 في #يوم_التأسيس بفعاليات تُجسد تاريخاً عريقاً وفخراً ممتداً 🇸🇦#إكسبو2020 pic.twitter.com/CDRjSSLN4F
— Saudi Arabia at Expo 2020 Dubai (@KSAExpo2020) February 22, 2022
22 فبراير..
احتفاءٌ بتاريخ عريق من الأمجاد.#يوم_التأسيس#السعودية_في_إكسبو2020#إكسبو2020 pic.twitter.com/g0EP6bNPqN
— Saudi Arabia at Expo 2020 Dubai (@KSAExpo2020) February 22, 2022