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جديد المحليات > شاهد.. احتفالات جناح المملكة في “إكسبو دبي” بيوم التأسيس
23/02/2022   1:57 م

شاهد.. احتفالات جناح المملكة في “إكسبو دبي” بيوم التأسيس

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احتفل جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 في دبي، بيوم التأسيس، بإقامة فعاليات تُجسد التاريخ العريق والممتد منذ الدولة السعودية الأولى.

وشارك زوار جناح المملكة في الاحتفال وتفاعلوا مع الفقرات والبرامج التي تضمنها، والتي عكست جانباً من التراث العريق للمملكة، والعادات الأصيلة، وكرم الضيافة. 

وحرص زوار الجناح من مختلف الجنسيات على التقاط الصور مع المشاركين من المواطنين الذين ارتدوا زي التأسيس، وتقديم التهاني بهذا اليوم. 

ويذكر أن مناطق المملكة المختلفة شهدت أمس (الثلاثاء)، احتفالات رسمية وشعبية بيوم التأسيس، والذي يوافق ذكرى إعلان تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون. وفق “أخبار 24”.

احتفالات جناح المملكة في اكسبو 2020 بيوم التأسيس

احتفالات جناح المملكة في اكسبو 2020 بيوم التأسيس

شاهد.. احتفالات جناح المملكة في “إكسبو دبي” بيوم التأسيس

جديد المحليات
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