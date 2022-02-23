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جديد المحليات > “أمانة جدة” تتيح تحديث الصكوك بإضافة اسم الحي فقط دون رسوم عبر “نفاذ”
23/02/2022   1:59 م

“أمانة جدة” تتيح تحديث الصكوك بإضافة اسم الحي فقط دون رسوم عبر “نفاذ”

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أعلنت أمانة محافظة جدة، صباح اليوم (الأربعاء)، إتاحة تحديث الصكوك بإضافة اسم الحي فقط دون رسوم عبر منصة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.

وأوضحت الأمانة أن خدمة تحديث الصك بإضافة اسم الحي فقط متاحة الآن عبر المنصة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين ودون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة.

يذكر أن منصة “نفاذ” تقدم عدة خدمات أخرى منها التسجيل الذاتي للمستخدمين، والتوثق من المستخدمين، والتسجيل والربط الآلي مع مقدمي الخدمات، وتحديث بطاقات الهوية الوطنية من خلال الإنترنت، والتصديق على المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تتيح تحديث الصكوك بإضافة اسم الحي فقط دون رسوم عبر “نفاذ”

جديد المحليات
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