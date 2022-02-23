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جديد المحليات > “الحقيل”: 375 ألف وحدة سكنية و500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة
23/02/2022   2:02 م

“الحقيل”: 375 ألف وحدة سكنية و500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة.

وأضاف”الحقيل”، خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار الذي عقد اليوم (الأربعاء)، أن الوحدات السكنية ستزيد بنحو 375 ألف وحدة، فضلا عن ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي خلال السنوات القادمة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن مناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري، علاوة على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة بما يتناسب مع قدرات أفراد المجتمع وتطلعاتهم.

وفق “أخبار 24”.

“الحقيل”: 375 ألف وحدة سكنية و500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة

جديد المحليات
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