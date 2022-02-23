“الحقيل”: 375 ألف وحدة سكنية و500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة.
وأضاف”الحقيل”، خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار الذي عقد اليوم (الأربعاء)، أن الوحدات السكنية ستزيد بنحو 375 ألف وحدة، فضلا عن ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي خلال السنوات القادمة.
وأكد أنه سيتم تنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن مناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري، علاوة على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة بما يتناسب مع قدرات أفراد المجتمع وتطلعاتهم.
فيديو | ماجد الحقيل: سيشهد القطاع العقاري زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة وضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي خلال السنوات القادمة #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/9AIDS7f0fv
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2022
وفق “أخبار 24”.