كشف التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن استمرار تراجع الإصابات المسجلة، حيث بلغت 627 حالة، والأمر نفسه بالنسبة للحالات الحرجة التي بلغ إجماليها 744 حالة، بانخفاض قدره 20 حالة عن يوم أمس.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس مستمرة في الارتفاع، إذ بلغت نحو ثلاثة أضعاف الإصابات الجديدة، حيث سجلت 1880 حالة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 717394 من أصل 741864 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في المملكة.
وشهدت حالات الوفاة ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأيام الماضية، إذ تم تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات 8990 حالة وفاة.
وتواصل مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة تطعيم المواطنين والمقيمين باللقاح المضاد لمرض “كوفيد 19″، حيث تم إعطاء 40 ألف جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الجرعات المعطاة نحو 60.5 مليون جرعة.
وفق”أخبار 24″.